وزيرة التضامن تتفقد الإدارات الاجتماعية بمدينتي الفتح وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:
تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، الإدارة الاجتماعية بالفتح ووحدة الناصرية بأسيوط، لمتابعة تنفيذ برنامج "2 كفاية" والذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية في المجتمع خاصة بين الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".
وأكدت وزيرة التضامن أهمية دعم الأسر الأكثر احتياجًا و الارتقاء بالخصائص السكانية، وبناء قدرات الكوادر في مجال تنظيم الأسرة ومقدمي الخدمة للأطباء والممرضات والمثقفات.
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