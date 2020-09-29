البنتاجون يضع طائرة طبية تحت تصرف المستشفى لنقل جثمان أمير الكويت إلى موطنه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات وضعت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" طائرة طبية تابعة لسلاح الجو الأمريكي تحت تصرف مستشفى "مايو كلينيك" لنقل جثمان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر إلى موطنه، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية. وأعلن الديوان الأميري الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا. ونعى الديوان الأميري في بيان، ببالغ الحزن والأسى، "الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة - المغفور له- بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

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