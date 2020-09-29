محمد بن راشد ينعى أمير الكويت: "رحم الله قلب الخليج النابض"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نعى محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت الذي توفي اليوم عن عمر ناهز ٩١ عامًا.

وكتب محمد بن راشد عبر حسابه على تويتر: "رحم الله أب الكويت الحاني، وقلب الخليج النابض، وأمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح، حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه.. تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت.. ولكافة الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن الديوان الأميري الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا.

ونعى الديوان الأميري في بيان، ببالغ الحزن والأسى، "الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة - المغفور له- بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".