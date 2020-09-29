الشرطة الكنديّة تعتقل رجلاً قدّم ماضيًا وهميًّا يتعلّق بنشاطه مع تنظيم "داعش" الإرهابي

أعلنت الشرطة الكندية يوم أمس الجمعة أنها اعتقلت رجلاً تردد أنه كذب بشأن قيامه بدور في تنظيم داعش الارهابي وقيامه بعمليات قتل مثل الإعدام.

وأفادت شبكة "سي بي سي" الكندية بأن شهروز شودري كان ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2016 منشورات عن تورطه مع "داعش" الارهابي.

وقال شودري (25 عاماً) لشبكة "سي بي سي" في ذلك العام، إنه عمل كمنفذ لأعمال "داعش" الارهابي وشهد عمليات جلد وقطع للرؤوس وصلب بشكل منتظم.

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وفي بث صوتي لصحيفة "نيويورك تايمز" عن الخلافة، قدم روايات عن إطلاق النار على مدنيين معصوبي الأعين ومقيدين في مؤخرة الرأس، ولكن وفقاً لشرطة الخيالة الكندية الملكية، كانت تصريحاته كاذبة.

وبعد التحقيق، وجهت الشرطة له تهم الاحتيال فيما يتعلق بنشاط إرهابي.

وقالت الشرطة في بيان إن المتهم "زعم أنه سافر إلى سورية في عام 2016 للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وارتكب أعمالاً إرهابية. وتم نشر المقابلات في وسائل إعلامية متعددة، وبثت على محتوى صوتي وظهر في فيلم وثائقي تلفزيوني، مما أثار مخاوف بين الكنديين بشأن السلامة العامة" .