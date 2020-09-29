عاجل.. وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أعلن الديوان الأميري الكويتي، منذ قليل، نبأ وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كان التلفزيون الرسمي الكويتي قطع بثه قبل إعلان الخبر، وبث آيات من القرآن الكريم.

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