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هولندا تُسجل 3011 إصابة جديدة بكورونا

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 أظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني للصحة، اليوم الثلاثاء، أن هولندا سجلت 3011 حالة إصابة جديدة بفيروس وهو رقم قياسي يومي في حين فرضت إجراءات جديدة لمكافحة موجة ثانية من الإصابات.

 

 قال المعهد "عدد الحالات ارتفع بشدة في جميع المناطق تقريبًا وضمن جميع المجموعات

العمرية".

 

وكانت قد أصدرت الحكومة الهولندية، تحذيرا من السفر إلى العاصمة النمساوية فيينا وعاصمة ولاية تيرول إنسبروك بسبب ارتفاع خطر الإصابات بفيروس كورونا.

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وقالت مصادر إعلامية في فيينا إنه يجب على العائدين إلى هولندا من

فيينا وانسبروك أن يلتزموا العزل والحجر الصحي لمدة 10 أيام من الآن وحتى إشعار آخر، بحسب إرشادات السفر الصادرة عن الحكومة الهولندية.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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