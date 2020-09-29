وزير الداخلية العراقي يُعلن القبض على مُطلقي الصاروخين جنوب بغداد

أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي التوصل إلى مطلقى الصاروخين، اللذين سقطا أمس على منزل ف قضاء الرضوانية جنوب بغداد، وأسفرا عن مقتل وإصابة 7 أشخاص بينهم أطفال.

وقال الغانمي، وفقًا لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الثلاثاء، "إن ما حدث من إطلاق الصواريخ يندى له الجبين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وضعت النقاط على الحروف وتمكنت من

الوصول إلى الجناة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت أمس الاثنين، مقتل 3 أطفال وامرأتين وجرح طفلين في سقوط صاروخي كاتيوشا على منزل في قضاء الرضوانية في بغداد، مشيرة إلى تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد.