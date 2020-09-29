عاجل-وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

نعى الديوان الأميري في دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال الديوان "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.



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