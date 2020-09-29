أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في ذمة الله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 6 دقائق آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2020 5:04 مساءً أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في ذمة الله أعلن الديوان الأميري، وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ونعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وجاء في النعي الذي تلاه وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح: Advertisements «بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون».

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