كورونا يتوحش في إيران..الإصابات تتجاوز 450 ألفا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 50 دقيقة

قفزة جديدة لإصابات كورونا اليومية في إيران

أعلنت إيران،الثلاثاء ، عن تسجيل 3677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيران تجاوز 450 ألفا اليوم الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الجمهورية الإسلامية إلى 25986 حالة.

وذكرت المتحدثة، أن 207 أشخاص توفوا بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 453637 حالة.

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من ناحيتها ، سجلت روسيا، الثلاثاء، 8232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و167805 حالات.

وقالت السلطات، إن 160 مريضا توفوا ليرتفع الإجمالي الرسمي لعدد الوفيات إلى 20545 حالة.

وسجلت إندونيسيا 4002 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ليرتفع الإجمالي إلى 282724، حسبما أظهرت بيانات فريق مكافحة كوفيد-19 في البلاد.

وسجل البلد الواقع في جنوب شرق آسيا 128 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 10601.