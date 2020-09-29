كورونا.. 995 إصابة جديدة بالإمارات و7 وفيات في فلسطين

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ارتفاع إصابات كورونا في الأراضي الفلسطينية
سجلت الإمارات ، الثلاثاء، 995 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في الـ24 ساعة الماضية.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، عن إجراء 98,412 فحصاً جديدا لرصد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وساهمت الفحوص الجديدة في الكشف عن 995 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وأكدت الوزارة الإماراتية أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، لافتة إلى أن مجموع الحالات المسجلة في الإمارات يبلغ 93090 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين بتداعيات فيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 416 حالة.
وأعلنت أيضا عن شفاء 1076 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 82,538 حالة.
فلسطين تعلن إحصائية جديدة
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية و85 إصابة في قطاع غزة و827 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة 85 عاماً من ترقوميا ومواطن 91 عاما من بيت أمر ومواطن 62 عاماً من نوبا بمحافظة الخليل، وموطن 79 عاما من مخيم عسكر الجديد ومواطنة 62 عاما من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس، وموطنة 42 عاماً من بيت دقو قضاء القدس، ومواطن 80 عاما من بيت جالا.
وبينّت الكيلة ارتفاع نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين إلى 80.3%، لافتتا الى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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