برلمان إيران يصادق على تعيين وزير للصناعة شغل مناصب قيادية بالحرس الثوري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إيرانية ، أن البرلمان الإيراني، صادق على تعيين مرشح الرئيس حسن روحاني، لشغل منصب وزير الصناعة والتعدين والتجارة.

ووفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، ”حصل علي رضا رزم حسيني على تأييد أصوات 175 برلمانياً لتولي منصب وزير الصناعة والتعدين والتجارة، فيما عارض ذلك 80 برلمانياً، بينما امتنع 9 نواب عن التصويت، من أصل 246 نائباً حضروا جلسة التصويت“.

وفي جلسة مراجعة أوراق اعتماد رزم حسيني لمنصب وزير الصناعة والتعدين والتجارة، أقدم النائب المتشدد علي أصغر عنابستاني، الذي صوت لصالح حسيني، على بث مقطع فيديو لبضع دقائق يعود لعام 2016، يظهر فيه الوزير الجديد باجتماع يرأسه الجنرال قاسم سليماني الذي جرى اغتياله من قبل الولايات المتحدة مطلع العام الجاري. ما دفع النائب المتشدد ويسي كريمي وآخرين إلى الاحتجاج على هذا التعيين، حيث قال كريمي: ”دماء سليماني لا يمكن المتاجرة بها على أمور صغيرة، احذروا من الانزلاق“.

ويأتي تعيين علي رضا رزم حسيني – وهو شخصية قيادية سابقة في قوات الحرس الثوري – في هذا المنصب، بعد رفض تعيين المرشح السابق لهذا المنصب مدرس خياباني، في 12 من آب/أغسطس.

كما هاجم نواب متشددون الرئيس حسن روحاني، لعدم حضوره جلسة التصويت بذريعة الالتزام بالقواعد الصحية الخاصة بفيروس كورونا، حيث أوفد نائبه الأول إسحاق جهانغيري لحضور الجلسة.

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبافك، سبب غياب روحاني عن الجلسة، قائلا: ”يرجع غياب الرئيس إلى مراعاة البروتوكولات ضد فيروس كورونا“، فيما رفع النائب أردشير مطهري صوته معترضاً، وقال مخاطباً روحاني: ”سيادة الرئيس عندما أخفيت نفسك، هل تعلم أن الناس يقولون لعنة الله على روحاني؟! يقترح وزيرا عاش في الخارج لمدة عقدين من الزمن“.

بينما قال النائب عن مدينة تبريز، محمد حسين فرهنجي: إن ”الوزير علي رضا رزم حسيني له العديد من الأنشطة المشبوهة في المجال الاقتصادي“.

من هو الوزير الجديد

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يبلغ علي رضا زم حسيني من العمر 59 عاماً، وآخر مسؤولياته في الحرس الثوري كانت رئيس الفرقة السابعة لصاحب الزمان التابع لفيلق ”ثار الله“ بمحافظة كرمان جنوب البلاد، التي كان يقودها قاسم سليماني في الحرب العراقية الإيرانية (1980 ـ 1988). ويُعد أحد مؤسسي مؤسسة الحفاظ على الآثار، ونشر حوادث الحرب العراقية الإيرانية، وكان رئيس هذه المؤسسة في عام 1989.

وبعد 7 سنوات من الحرب مع العراق، حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وعلوم الأعمال من جامعة ”شهيد باهنر“ في ”كرمان“، وحصل على درجة البكالوريوس وعمل في مؤسسة المحرومين، كما أنشأ رزم حسيني عدة مصانع في محافظة ”كرمان“.

وكان رزم حسيني محافظاً لمقاطعتي ”كرمان“ و“خراسان رضوي“ في حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني، وله سجل ناجح في هاتين المحافظتين، بحسب الوكالة الحكومية ”إيرنا“.

وقبل توليه المسؤوليات الحكومية، عمل رزم حسيني في القطاع الخاص، ولديه خبرة كبيرة في مختلف القطاعات الصناعية، وكان عضواً في مجلس إدارة شركة ”كرمان“ للاستثمار والتطوير، والرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس إدارة ”مجمع كرمان الصناعي“، وغيرها.

علي رضا رزم حسيني

ويواجه الاقتصاد الإيراني أزمات مختلفة بسبب العقوبات الأمريكية والفساد وسوء الإدارة، الأمر الذي أدى إلى أزمة معيشية وإنتاجية في مختلف القطاعات.

وفي 10 أيار/ مايو الماضي، أقال الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الصناعة والتعدين والتجارة رضا رحماني، وعيّن بدلا منه حسين مدرس خياباني، وزيراً بالوكالة.

وقال رضا رحماني عقب عزله، إنه تلقى تهديداً من محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس روحاني، في 6 مايو الماضي، طالبه فيه بالاستقالة إذا لم يوافق البرلمان على تشكيل وزارة التجارة.