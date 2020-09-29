كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قتلى بانهيار في منجم فحم بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخصين مصرعهم أثناء تنفيذ أعمال تفكيك في منجم لإنتاج الفحم في جمهورية كومي بشمال غرب روسيا،

وكشف مصدر في شركة "فوركوتا أوغول"، أن الانهيار وقع في منجم "أياتش ياغا" المتوقف عن العمل، في يوم 29 سبتمبر، وتسبب الحادث بمقتل عاملين.

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وقالت الشركة، إنها تعتقد أن سبب الحادث انتهاك معايير السلامة المهنية والأمن الصناعي.

وكانت النيابة العامة في المنطقة، باشرت التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.