أكادير.. إنفجار قنينة غاز وسط محل للمأكولات السريعة- صورة

تسبب انفجار قنينة غاز، اليوم الثلاثاء، في أحد محلات بيع المأكولات السريعة في منطقة جيت سكن ي حي السلام في أكادير في خسائر مادية كبيرة.

وحسب مصادر محلية، فإن انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير، تسبب في إندلاع حريق في محل لبيع المأكولات السريعة، ما نجمت عنه خسائر فادحة فيه، بعد التهام النيران لأجزائه ومحتوياته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الوقاية المدنية، حلت في عين المكان، فور علمها بالخبر، وباشرت عملية إخماد الحريق في حين لم تسجل أي إصابات في صفوف العاملين فيه.

وفتحت السلطات المحلية، والمصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، وتحديد أسباب الحريق بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.