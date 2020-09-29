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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 995 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ و المخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 98,412 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل و أحدث تقنيات الفحص الطبي.
و ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة و جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 93,090 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين بتداعيات فيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 416 حالة.
و أعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية و التقيد بالتعليمات و الالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.
و أعلنت الوزارة ايضا عن شفاء 1,076 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 82,538 حالة.
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