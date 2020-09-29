شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. .المشتركة تُخمد نيران حوثية استهدفت حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 أخمدت القوات المشتركة، مصادر نيران لمليشيا الحوثي استهدفت أحياء سكنية بمدينة حيس في ظل استمرار ارتكاب المليشيا جرائمها بحق المدنيين جنوب الحديدة.

Advertisements وأفاد مصدر عسكري ميداني أن المليشيات الحوثية شنت قصفا مكثفا بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة على الضواحي الشمالية والغربية لمدينة حيس وسرعان ما تم التعامل معها وإخمادها على الفور. وأكد المصدر أن وحدات من القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في مواقع ومخابئ جيوب المليشيات شمال وغرب مركز المديرية موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصر الحوثي.

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