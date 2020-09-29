شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية الخليج وروسيا يبحثان آليات حفظ الأمن والسلام بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

انعقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الوزاري المشترك الافتراضي بين وزراء خارجية مجلس التعاون، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ووزير الخارجية في روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وذلك في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين الخليجي والروسي.

بحث الوزراء العلاقات الخليجية الروسية ومجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات، مؤكدين حرصهم على تعزيز آليات الحوار الاستراتيجي الذي انطلق في نوفمبر 2011، حيث تم التوقيع على اتفاق للتعاون بين منظومة مجلس التعاون وروسيا الاتحادية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين وبما يخدم أهداف الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وناقش الوزراء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وايران، وسوريا، وليبيا، واليمن، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في مواجهة تحديات الأمن والسلام.