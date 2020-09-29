شكرا لقرائتكم خبر عن 70 وفاة و4724 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 70 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9122 , فيما سُجّلت 4028 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 288812 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60356, منهم 559 يرقدون في العناية المركزة.
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