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تعاون روسي ياباني في مجال "لقاحات كورونا"

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون روسي ياباني في مجال "لقاحات " والان نبدء بالتفاصيل

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم الثلاثاء أفق التعاون الطبي بما في ذلك لتطوير لقاحات لكوفيد-19.

ولم يخض الكرملين في تفاصيل طبيعة التعاون المحتمل الذي قال إن الزعيمين بحثاه في اتصال هاتفي بينهما.

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