شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون روسي ياباني في مجال "لقاحات كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم الثلاثاء أفق التعاون الطبي بما في ذلك لتطوير لقاحات لكوفيد-19.

ولم يخض الكرملين في تفاصيل طبيعة التعاون المحتمل الذي قال إن الزعيمين بحثاه في اتصال هاتفي بينهما.