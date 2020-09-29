شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 995 إصابة جديدة بكورونا والكويت 587 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء تسجيل ثلاث حالات وفاةجديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 416 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 995 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 93 ألفا و90 حالة.

Advertisements

ولفتت إلى أن 1076 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى

82 ألفا و538 حالة .

بينما سجلت دولة الكويت 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 104568 حالة، في حين سُجّلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 607 حالات. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7912 حالة.