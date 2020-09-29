مسابقات تطبيعية الكرة تؤجل قرعة دوري الدرجة الاولى

2020-09-29 | 15:18
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قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل قرعة دوري الدرجة الأولى لموسم 2020/ 2021.
وكان من المفترض ان تقام قرعة الدرجة الأولى يوم الخميس المقبل مع قرعة الدوري الممتاز وكأس العراق.
وذكرت التطبيعية في بيان أن "لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، اكدت أن قرعة دوري الكرة الممتاز للموسم 2020-2021 ستقام يوم الخميس المقبل 2020/10/1 في الساعة الخامسة عصراً على قاعة المحطة بالكرادة في العاصمة بغداد تعقبها قرعة بطولة الكاس" .
وقال رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي ان "قرعة الدوري الممتاز ستقام بحضور ممثل من إدارة كل ناد اضافة إلى المدير الفني للفريق"، مبيناً ان "قرعة بطولة الكأس سيمثل احد اعضاء الاتحاد الفرعي فيها فرق المحافظة التي تشارك بالبطولة".
واوضح "لا توجد قرعة لدوري الدرجة الاولى في يوم الخميس، لذلك لن يتطلب اي حضور بالنسبة لهم"، مبيناً ان "حضور اندية بغداد المشاركة في بطولة الكأس سيكون اختيارياََ او بحضور شخص واحد من كل ناد عبر تخويل رسمي".
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