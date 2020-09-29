برلماني يكشف عن سبب تأخير رواتب الموظفين

انتقد النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، الثلاثاء، تأخر رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، فيما اشار الى ان الحكومة تريد استخدام الرواتب كورقة ضغط من اجل دفع البرلمان على القبول بالقروض.



وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، انه "للمرة الثانية خلال ثلاثة اشهر تتاخر الرواتب، والهدف منها ان تكون رواتب الموظفين طرف وورقة ضغط على مجلس النواب لاجباره على تقبل القروض"، مبينا ان هذه "اموال استحقاق لعوائل تنتظرها لتعيل ابناءها ولا نسمح ولن يسمح احد ان تكون كرة تتقلب في سبيل الضغط على مجلس النواب لاجباره على الموافقة على قروض لا داعي لها".

Advertisements

واضاف العكيلي، "كنا نتمنى ان تأتي الحكومة بخطط مهمة لتعظيم الموارد، لكن للاسف فلا اعتقد ان وزارة المالية قادرة على ذلك"، لافتا الى انه "في حال لم يكن هناك تعظيم للموارد فليس معناه فرض للقروض وايقاف للرواتب فلا يعقل ما يحصل على اعتبار ان الراتب حق جهد الموظف وليس منة من الحكومة".

واكد انه "لم يحصل سابقا وفي احلك الظروف ما حصل خلال هذه الاشهر من تاخير الرواتب"، داعيا الحكومة الى ان "الا تكون الرواتب ورقة ضغط ولا يجب ان تدخل في اي مورد بل يجب ان لا تتجاوز حتى اليوم كون تلك الرواتب لدى الموظف مقيدة بالتزامات مالية وايجارات وغيرها بالتالي ينبغي ابعاد تلك الرواتب عن كل ما يعطلها".