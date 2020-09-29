عبوة تستهدف رتلاً لدعم التحالف الدولي على طريق الحلة السريع

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستهداف رتل لدعم التحالف الدولي بعبوة ناسفة على طريق الحلة السريع.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت خلف آخر عجلة من رتل دعم لوجستي عراقي ينقل معدات للتحالف الدولي بين جسر ١٥ و١٦ على طريق الحلة الدولي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الانفجار لم يسفر عن اصابات".
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