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رسمياً.. القوة الجوية جاهز للمشاركة في دوري ابطال آسيا

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2020-09-29 | 14:07

رسمياً.. القوة الجوية جاهز للمشاركة في دوري ابطال آسيا

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حصل نادي القوة الجوية الرياضي على الرخصة الآسيوية بعد تطبيقه كافة المعايير المطلوبة من قبل الاتحاد الآسيوي.
وذكر النادي في بيان ان "لجنة التراخيص زارت صباح اليوم مقر النادي برئاسة حسين فلامرز ماجد ثامر مدير التراخيص وسميح صبيح المسؤول الرياضي في اللجنة اضافة الى كامل عداي وقصي محمد في قسم الامانة المالية للجنة التراخيص".

وأكدت لجنة التراخيص وفقاً للبيان، أن "نادي القوة الجوية حصل ايضا على الترتيب الاول بين الاندية المحلية بعد تطبيقه نظام ABC، بعد اهتمامه بالفئات العمرية وفتح مدرسة كروية في النادي".

وأضاف النادي في بيانه أنه "كان في استقبال لجنة التراخيص كل من نائب رئيس الهيئة الادارية الكابتن سمير كاظم واللواء الركن محمد صوب الله امين سر النادي والامين المالي السيد موفق الزهيري، وعلي زيدان مدير ادارة النادي ومدير التراخيص في النادي ستار جبار ومدير المكتب الاعلامي علاء محمد".

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