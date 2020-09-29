2020-09-29 | 14:07
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حصل نادي القوة الجوية الرياضي على الرخصة الآسيوية بعد تطبيقه كافة المعايير المطلوبة من قبل الاتحاد الآسيوي.
وأكدت لجنة التراخيص وفقاً للبيان، أن "نادي القوة الجوية حصل ايضا على الترتيب الاول بين الاندية المحلية بعد تطبيقه نظام ABC، بعد اهتمامه بالفئات العمرية وفتح مدرسة كروية في النادي".
وأضاف النادي في بيانه أنه "كان في استقبال لجنة التراخيص كل من نائب رئيس الهيئة الادارية الكابتن سمير كاظم واللواء الركن محمد صوب الله امين سر النادي والامين المالي السيد موفق الزهيري، وعلي زيدان مدير ادارة النادي ومدير التراخيص في النادي ستار جبار ومدير المكتب الاعلامي علاء محمد".
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. القوة الجوية جاهز للمشاركة في دوري ابطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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