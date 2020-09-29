دولة الإمارات تشيد بيقظة الأمن السعودي بعد ضبطه خلية إرهابية مرتبطة بإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها وإدانتها لمحاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية.



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وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية.

وجددت الإمارات موقفها الثابت وتضامنها مع السعودية في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وأمس، أعلنت المملكة العربية السعودية القبض على خلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية.