الارشيف / اخبار العالم

قنبلة تودي بحياة 15 أفغانيا في دايكوندي

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قنبلة تودي بحياة 15 أفغانيا في دايكوندي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

قنبلة تودي بحياة 15 أفغانيا في دايكوندي

متابعات_ الخليج 365

أفاد مسؤول محلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل 15 مدنيا، إثر انفجار قنبلة، في إقليم دايكوندي وسط أفغانستان.

 

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم جول اقا ساجادي قوله، إن قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت لدى مرور حافلة كانت متجهة إلى منطقة كيجران.

 

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي أسفر أيضا عن إصابة شخصين، ولكن حركة طالبان تتمتع بنفوذ في المنطقة.

 

ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي تشهد فيه أفغانستان موجة جديدة من أعمال العنف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قنبلة تودي بحياة 15 أفغانيا في دايكوندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا