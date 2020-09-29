شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انعقاد اللجنة المالية والإدارية لمجلس الشيوخ لمتابعة آخر الاستعدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، اجتماعًا حاليا، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي - أمين عام مجلس النواب، وممثل عن وزارة المالية، لمتابعة آخر الإجراءات والاستعدادات قبل انعقاد أول جلسة لمجلس الشيوخ الفترة المقبلة.

وتتابع اللجنة إجراءت نقل الأصول التابعة لمجلس الشيوخ، وتسكين الموظفين المنقولين من مجلس النواب لـ"الشيبوخ".

وكانت اللجنة عقدت اجتماعا فى وقت سابق، أكد وزير شئون المجالس النيابية حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة، وتسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته السامية، واستعرضت اللجنة مآل إجراءات موافقة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات نقلهم لمجلس الشيوخ، وموقف الأصول التي آلت لمجلس الشيوخ، ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير اللوجستيات والقيام بالتجهيزات الضرورية لانعقاد الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ في الموعد المقرر.

جدير بالذكر أن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ورئيس اللجنة المالية والإدارية لمجلس الشيوخ، قام بجولة تفقدية أمس الاثنين، لمقر مجلس الشيوخ وملحقاته، للوقوف على ما يجري فيها من أعمال تجديدات ختامية، ومدى جاهزيتها لاستقبال أعضاء المجلس في أولى الجلسات المزمع انعقادها خلال شهر أكتوبر القادم.

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وشدد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ورئيس اللجنة المالية والإدارية لمجلس الشيوخ، على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية في مبنى مجلس الشيوخ من تجهيزات وأعمال تجديد وغيرها، استعدادا لانعقاد مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس التي أسفرت عن انتخاب 200 عضو بنظام القوائم والفردى، وفى انتظار تعيين 100 عضو آخرين من قبل رئيس الجمهورية، وفقا للقانون.

جدير بالذكر، أن الوزير يترأس اللجنة المالية والإدارية التي تقوم بنقل الأصول المقررة لمجلس الشيوخ إلى حين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس، وذلك بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (141) لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ.





