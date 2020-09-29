شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور يخوض انتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقى والعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد مرتضى منصور، خوضه انتخابات مجلس النواب المقبلة 2020، عن الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، والتي تضم "أقسام الجيزة – الدقي - العجوزة"، رمز الصاروخ، والذي لم يحصل على فرصته كاملة في برلمان 2015، وعلى الرغم من ذلك استطاع خلال الفترة التي كان متواجدا فيها تحت القبة وهي 4 شهور فقط، أن يحضر 25 جلسة عامة، وشارك بشكل لافت في مناقشة عدد من التشريعات الهامة.

ويأمل أحمد مرتضى في الحصول على الفرصة كاملة من أجل تطوير الدائرة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين على صعيد جميع الملفات والموضوعات، حيث أنه يعتبر من العناصر الشابة التي تتمتع بالخبرة، وخير دليل على ذلك ما قام به من جهود خلال الفترة القصيرة التي قضاها تحت القبة في الفصل التشريعي الحالي واستطاع أن يكون له بصمة واضحة في العمل النيابى، إلى جانب أنه يحظى بحب وتقدير من قبل المواطنين في الدائرة.

Advertisements

ويعد أحمد مرتضى منصور من العناصر الشبابية التي استطاعت أن تثبت أقدامها في العمل النيابى، وأن يكون له بصمة واضحة، ومثال للالتزام في حضور الجلسات لمناقشة جميع التشريعات والأدوات الرقابية سواء على صعيد الجلسة العامة أو المناقشة التي تتم داخل اللجان النوعية المختلفة بمجلس النواب، إلى جانب الشق الخدمى الذى كان له علامة بارزة بشهادة المواطنين في دائرته، وتطلعاته لتحقيق مزيد من الخدمات خلال الفترة المقبلة.