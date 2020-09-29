شكرا لقرائتكم خبر عن بهجت صابر سليط اللسان يحرض ضد مصر ويتسول بقنوات الإخوان.. شاهد ما حدث للخائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بألفاظ خارجة، وبكلمات بذيئة، يحرض دائما بهجت صابر الإخوانى المقيم بأمريكا ضد الدولة المصرية، عبر بث فيديوهات من نيويورك، تحت مزاعم نصرة الحق ومهاجمة الباطل، إلا أنه كثيرا ما يتلقى اتصالات تنتقد طريقته وفكره وفكر جماعته الإرهابية. بهجت صابر تلقى أول أمس "قفا" من أحد الشخصيات التي تحاول وقف تحريضه، وقد سبق أن تلقى أيضا "قفا" في سبتمبر 2019 وذلك خلال محاولاته الخبيثة لبث برنامج تحريضى جديد خلال مقر تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية.

"التطاول باللسان" هو أسلوب بهجت صابر أثناء بثه فيديوهات تحريض ضد مصر، ودائما ما يسب من ينتقده بالأب والأم وبجميع الألفاظ الخارجة، ووفقا لأحاديث تم تداولها بين مجموعة من المصريين المقيمين في أمريكا، تسول بهجت صابر العمل بقنوات الإخوان، وقد تواصل مع الهارب أيمن نور مالك قناة الشرق التي تبث من دول معادية لمصر، إلا أن أيمن نور رفض بزعم أن بهجت سليط اللسان.

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وهذه القصة تفسر هجوم بهجت صابر على أيمن نور وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، في مارس قبل الماضى واتهامه لقيادات جماعة الإخوان وحلفائهم بأنهم يتعاطون المخدرات، مشيرا إلى أن استعانة الإخوان ببعض الشخصيات مثل محمد البرادعى، وعصام حجى يؤكد أنهم مرتبكون ولا يعلمون ماذا يفعلون وهذا سيؤدى بهم لمزيد من الفشل.

وقال بهجت صابر آنذاك فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن أيمن نور يركب على كل الفعاليات والتحركات من أجل تحقيق مصالحه، ولا يهمه مصالح الآخرين لأنه إنسان يسعى فقط من أجل مصلحته، وبالتالى فمشاركته فى أى تحركات تؤدى إلى فشلها فى مهدها، موجها رسالة إلى قيادات الإخوان قائلا: أتقوا الله فينا قرفتونا فى عيشيتنا".