شكرا لقرائتكم خبر عن 189 وجها جديدا في القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنافس القائمة الوطنية من أجل مصر على 284 مقعدا تحت قبة مجلس النواب القادم، حيث دفعت بمرشحيها على الـ4 دوائر المُخصصة للقوائم وهى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ودائرة قطاع شرق الدلتا، ودائرة قطاع غرب الدلتا. وحرصت القائمة الوطنية" من أجل مصر" على أن تشمل قائمة مرشحيها وجوه جديدة وواعدة لبرلمان 2021، وألا تكون الاختيارات متضمنة كافة النواب الحاليين رغم مطالبهم بتقديم أوراقهم، وجاء هذا التشكيل الذى انتهت إليه القائمة من الأسباب الرئيسية التي تسببت في تأخر الإعلان عن الأسماء التي تم الدفع بها للترشح على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، كما حرص القائمين على القائمة أن تخضع الاختيارات لدراسات دقيقة وجادة لضمان عدم وجود أية شُبهات على أي منهم للخروج بقائمة يمتلك مرشحوها معايير ومقومات النائب البرلماني الذى يمثل الشعب المصرى وأهالى دائرته ويكون قادرا على ممارسة دوره التشريعى والرقابى.

وأبقت القائمة على كوادر تكنوقراط متواجدين فى البرلمان الحالى وجدت صعوبة غيابهم عن الدورة البرلمانية القادمة كما حرصت على الدفع بأسماء مقبولة من الشارع ومنح فرصة حقيقية لمشاركة الشباب.

وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب الحالى يبلغ نحو 95 نائبا، أبرزهم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الحالى، واللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية الحالى ورئيس لجنة التضامن، والمهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة والبارزة فى العمل السياسى والبرلمانى منهم المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام السابق لمجلس النواب، كما تضم القائمة الوطنية من أجل مصر نحو 82 شابا منهم 26 من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وفى الوقت نفسه ضمت القائمة وجوه إعلامية بارزة مثل الإعلامى يوسف الحسينى، الذى انضم إلى حزب مستقبل وطن مؤخرا، وكان متحدثا باسم القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس الشيوخ ولا يزال للنواب، كما ضمت من الرياضيين كابتن أحمد حسن قائد الجيل الذهبى للمنتخب الوطنى عن محافظة المنيا.

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وقد دفعت القائمة الوطنية من أجل مصر فى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بـ35 نائبا حاليا، و50 سيدة، و32 شاب، و9 مسيحيين، أما فى دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد فقد دفعت القائمة بـ34 نائب حالى إلى جانب الأمين العام السابق لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، و50 سيدة، و8 مسيحيين، و25 من الشباب.

أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فقد تم الدفع بـ15 نائب حالى ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، و21 سيدة منهن سامية توفيق زوجة الشهيد محمد فضل الله، و10 من الشباب، و3 مسيحيين، وفى دائرة قطاع غرب الدلتا تم الدفع بـ10 نواب حاليين، و21 سيدة، و15 من الشباب.