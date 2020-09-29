شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يستعرض نماذج لروبوتات بكلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بزيارة لمحافظة كفر الشيخ، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

استهل رئيس الوزراء جولته بالمحافظة بالتأكيد على ضرورة استمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للتصدى لفيروس كورونا، ولا سيما فى مواقع العمل والمشروعات الجارى تنفيذها فى أرجاء المحافظة.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى زيارته للمحافظة بجولة داخل كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ، والتى تُعد أول كلية تستقبل أجهزة robot تساعد الطلاب على تصميم البرامج المختلفة وتطبيقها، مستعرضاَ عددًا من الروبوتات، حيث استمع إلى شرح من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول بعض نماذج الروبوتات الصناعية الموجودة فى مركز الذكاء الاصطناعى، الذى أوضح أن من بينها روبوت يستطيع التعرف على الأشخاص من طريق وجوههم كفرد أمن، هذا إلى جانب قدرته على رسم خريطة للمكان الموجود فيه بكل دقة وتحديد، بالإضافة إلى الاستخدامات العديدة الأخرى التى تتميز بها مثل هذه الروبوتات.

وفى هذا الصدد أوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ، صدر قرار جمهورى بإنشائها فى 8 إبريل عام 2019، وتمثل إضافة كبيرة لهذا التخصص النوعى، كما تشكل نقلة لتطوير الدراسة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن إضافة كلية الذكاء الاصطناعى لكليات جامعة كفر الشيخ يأتى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توظيف التكنولوجيا فى خدمة المجتمع، وكذلك الاهتمام بالذكاء الاصطناعى الذى أصبح أيقونة العصر الحالى لمواجهة التحديات والتغيرات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة والتى ينطلق العالم من خلالها.

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وفيما يتعلق بالروبوتات والأجهزة المتوافرة بالكلية، أشار الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن كلية الذكاء الاصطناعى يتوافر بها 3 روبوتات؛ بهدف إعداد متخصصين من الشباب يسهمون مستقبلًا فى تطوير اقتصاد المعرفة.

وأكد أن وجود هذه الأجهزة يعد وسيلة تعليمية وتطبيقية تساعد الطلاب على تنفيذ ما يجرى دراسته، إضافة إلى تزويد الكلية بمختبرات متقدمة فى مجال تصميم الروبوتات وتصنيعها وبرمجتها وتحليل البيانات الكثيرة والأمن السيبرانى والتعلم العميق، ومختبرات البرمجة ونظم المعلومات الذكية.

وأضاف أنه جرى تجهيز المعامل والقاعات الدراسية بغرض تطوير الدراسة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لاستخدام أنماط تدريس متطورة طبقًا لأحدث المعايير العالمية، من خلال تزويدها بقاعات تدريس ذكية وأجهزة تفاعلية، وهى إحدى أدوات وظائف المستقبل.

وأكد رئيس الجامعة أن الكلية بها أعضاء هيئة تدريس مميزون ليكونوا بمثابة عقل الكلية ومحركها الأساسى نحو التميز.

وأوضح أن الكلية يتوافر بها إمكانيات مادية تسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة؛ مشيرا إلى أنها تضم عددا من المعامل والقاعات، وتتخصص المعامل فى البرمجة والتعلم، والتعلم العميق Deep Learning، بالإضافة إلى استرجاع المعلومات، ومعامل الشبكات المدمجة، ومعامل Kit Robot small size، والمعامل الذكية وآلات الروبوتات Large size robot multi task، ومعامل إنترنت الأشياء IOT.

وأوضح الدكتور دسوقى أن الجامعة تسعى إلى توفير جميع المتطلبات والوسائل اللازمة لبناء قدرات الطلاب وتشجيعهم على التمكين الرقمى، والتوجه نحو العالمية والمنافسة من خلال توفير بيئة تعليمية مبتكرة ومرنة تسهم فى تعزيز إبداع الطالب وزيادة مشاركته وتحفيزه وإعداده لوظائف المستقبل وخدمة المجتمع.