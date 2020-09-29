نهاية الكابوس.. مليلية المحتلة تعلن عودة العالقين المغاربة بعد ستة أشهر من الإغلاق

بعد ستة أشهر من الإغلاق، يستعد المعبر الحدودي لمدينة مليلية المحتلة لفتح أبوابه استثنائيا لإعادة العالقين المغاربة في هذه المدينة.

وقالت مصادر إسبانية، اليوم الثلاثاء، إنه بدأ الإعداد لإعادة العالقين المغاربة، الذين تقطعت بهم السبل في المدينة المحتلة، لتتم إعادتهم بدفعات على مدى أيام.

وأوضحت المصادر ذاتها أن سلطات الناظور، تلقت تعليمات من وزارة الداخلية المغربية، لبدء الإعداد من أجل استقبال العالقين المغاربة في المدينة المحتلة.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر حقوقية في الناظور لـ”اليوم 24″ إن معبر بني نصار الحدودي مع مليلية المحتلة يعرف في هذه الأثناء تحركا، يوحي بالاعداد لإعادة العالقين المغاربة، إلا أنه لم يتم الإعلان رسميا عن الخبر، ولم يتم فتح المعبر إلى حدود الآن.

ويقدر حقوقيون أعداد العالقين المغاربة في مليلية المحتلة بأزيد من 300 شخص، منهم من تكفلت الحكومة المحلية لمليلية المحتلة بإيوائهم في ملجأ ساحة الثيران، وآخرون توزعوا على البيوت.