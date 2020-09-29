السفيرالفرنسي ومندوبة الأمم المتحدة بالمملكة يؤكدان مساندتهما لكل الجهود الإنسانية والإغاثية لخدمة احتياجات مواطني حضرموت

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثاني اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء امس بمقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، السفير الفرنسي لدى اليمن السيد /كرستيان تستو/، ومندوبة الأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة /نتلي فيوستر/.



وخلال اللقاء أطلعهما المحافظ على الوضع الأمني وحالة الإستقرار التي أثمرتها جهود مكافحة الإرهاب وتحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة.

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وجرى التباحث حول إمكانية عودة الشركات النفطية الفرنسية لاستئناف عملها في حضرموت، وكذا التسريع في فتح مكاتب إنمائية للأمم المتحدة في المكلا، بالإضافة إلى مناقشة سير واحتياجات العمل الإنساني والأغاثي في المحافظة، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، واستقبال المحافظة لآلاف النازحين من مختلف محافظات الوطن، نتيجة للحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وأشاد السفير الفرنسي ومندوبة الامم المتحدة بالمملكة بالدور الكبير الذي لعبته النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية بقيادة المحافظ البحسني، وبدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على صعيد بسط الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت بعد تحريرها من تنظيم القاعدة، وجهود بسط الأمن في المحافظة بشكل عام، مؤكدين مساندتهما لكل الجهود الإنسانية والإغاثية لخدمة احتياجات مواطني المحافظة والنازحين إليها من كل المحافظات.

حضر اللقاء وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي.