شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تنشر وحدة متعددة الجنسيات في بيروت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 أعلنت الأمم المتحدة أن قوتها المؤقتة في لبنان "يونيفيل" قامت بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، بنشر وحدة لقوة عسكرية متعددة الجنسيات في بيروت، من أجل دعم السلطات اللبنانية ومساعدتها في جهود التعامل مع تداعيات الانفجارات المأساوية التي وقعت في مرفأ بيروت.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها إن جنود قوة حفظ السلام التابعة لليونيفيل، انتشروا في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي في العاصمة اللبنانية ومعهم آليات ثقيلة ومعدات أخرى، وذلك في أعقاب تفويض من مجلس الأمن الدولي للبعثة باتخاذ إجراءات مؤقتة تهدف إلى تقديم الدعم للبنان في أعقاب الانفجارات. وتشمل مجالات الدعم الرئيسية التي سيقوم بها عناصر هذه الوحدة الأممية، مهمة إزالة الأنقاض وتيسير أعمال البناء بهدف تسهيل الاستئناف السريع للعمليات في مرفأ بيروت.

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