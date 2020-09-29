شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترصد أكثر من 8000 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 8232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في روسيا إلى مليون و167805 حالات.

قالت السلطات إن 160 مريضا توفوا ليرتفع الإجمالي الرسمي لعدد الوفيات إلى 20545 حالة.

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