مقتل 15 مدنياً في انفجار قنبلة بوسط أفغانستان

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

قال مسؤول، اليوم الثلاثاء، إن 15 مدنياً لقوا حتفهم إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق بإقليم دايكوندي بوسط أفغانستان.



وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم جول اقا ساجادي، إن الضحايا كانوا على متن حافلة صغيرة متجهة إلى منطقة كيجران بوسط الإقليم، عندما انفجرت القنبلة.

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ولم تعلن أي جماعة بعد عن مسؤوليتها عن الهجوم.

وأكد مسؤولون محليون أن شخصين أصيبا في الانفجار.