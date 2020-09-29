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تايلاند تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس ، لأشخاص كانوا في الحجر الصحي بعد قدومهم من هونج كونج والهند وجنوب السودان وتركيا.

 

وأفادت صحيفة «بانكوك بوست» بأنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3559 حالة، بينما ظل عدد الوفيات عند 59 حالة.

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وأعلن مركز إدارة أزمة «كوفيد-19» أن هناك سبعة أشخاص من بين الحالات الجديدة، هم جنود تايلانديون عادوا إلى البلاد في 22 من سبتمبر الجاري، بعد مشاركتهم ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.

 

وقد تعافى 3559 شخصاً من المصابين، بينما لا يزال هناك 130 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات.

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