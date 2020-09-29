شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 4 سنوات.. 3 مليارات دولار أرباح الحوثي من قطاع الاتصالات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 قال محمد المحيميد، الخبير في الاتصالات وتقنية المعلومات، إنه خلال الفترة من عام 2014 إلى 2018، بلغت إيرادات ميليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات 3 مليارات و122 مليون دولار.

وأوضح أن عوائد ميليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات تمثلت في مليار و82 مليون دولار تحت بند الضريبة والزكاة، ومليارين و39 مليون دولار و723 ألف دولار أرباح قطاع الاتصالات للفترة ذاتها. Advertisements واعتبر بقاء الاتصالات والإنترنت بيد مليشيات الحوثي "مصلحة كبرى لها"، وخسارة أعظم للشرعية والشعب اليمني في الوقت نفسه. ولفت الخبير المحيميد أن الحوثيين استغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات من الناحية الأمنية والعسكرية

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