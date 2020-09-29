شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية تدعو لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وتجاهل ما يثار على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : دعت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية. وشددت الحكومة الكويتية، على عدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي.

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