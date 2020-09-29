شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عسكري أمريكي خطير قبل المحادثات التركية اليونانية والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بومبيو القول إن "العلاقة بين بلدينا في أفضل مستوياتها على الإطلاق".
وأعلن بومبيو أن القطعة البحرية الأمريكية "هيرشل وودي ويليامز"، التي توفر قاعدة للعمليات القتالية، ستتمركز بشكل دائم في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج سودا التي زارها بومبيو في وقت سابق اليوم.
وقال بومبيو :"إنه الخيار الأمثل حرفيا في ضوء الموقع الاستراتيجي للمنشأة، وهو رمز للشراكة الدفاعية التي ستستمر في التوسع والنمو".
ويمثل القرار دفعة لميتسوتاكيس الذي يستعد لمحادثات مع تركيا بشأن التوترات القائمة بين البلدين في البحر المتوسط.
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