شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مصر تستعيد 4 تماثيل أثرية من ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

سلم رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، أرمين لاشيت، للسفير المصري أربعة تماثيل أثرية تعود إلى الفترة ما بين 600 حتى 400 قبل الميلاد. وكان قد تم مصادرة هذه التماثيل خلال حملة أمنية.

وبحسب بيانات حكومة الولاية، صادر الادعاء العام في مدينة بادربورن التماثيل عام 2016 خلال تحقيقات تتعلق بتداول أعمال فنية مسروقة.

وفي ذلك الوقت تم العثور خلال عمليات تفيتش على التمثايل الأربعة على طاولة غرفة معيشة مرمم مشتبه به. وبعد إغلاق التحقيقات، أفرج النائب العام عن التماثيل لإعادتها إلى الدولة المصرية.