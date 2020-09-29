شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: ندعم إجراءات المملكة في حماية أمنها واستقرارها والان نبدء بالتفاصيل

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها و إدانتها لمحاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة. و أشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها بيقظة و حنكة و كفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة الشقيقة وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية مجددة موقفها الثابت و تضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية و تأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها و استقرارها.

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