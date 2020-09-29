شكرا لقرائتكم خبر عن 138 وفاة حصيلة ضحايا فيضانات السودان والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والسيول بالسودان إلى 138 وفاة منذ بداية فصل الخريف في يونيو الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، في بيان نشر اليوم، أن جملة الأضرار منذ بداية الخريف بلغ 138 وفاة و56 إصابة، موضحة أن أسباب الوفيات توزعت على 96 غرقا، و34 بانهيار منزل، و8 صعق كهربائي.

وأشار البيان إلى أن الفيضانات والسيول أدت إلى تضرر 98.550 منزلا بينها 40.444 انهيار كلي، و58.106 انهيار جزئي، إضافة إلى تضرر 97.791 فدانًا زراعيًا، و353 مرفقًا تعليميًا وصحيًا وخدميًا و401 متجر ومخزن، ونفوق 5.980 من المواشي.