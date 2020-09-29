شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 70589 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 776 وفاة. وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 6145291 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 96318 وفاة.

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