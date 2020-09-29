وعود بتخصيص 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا للدول الفقيرة

وفي مطلع آب ، أعلن تحالف "غافي" ومؤسسة بيل وميليندا غيتس التعاون مع معهد "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا"، أكبر مصنع للقاحات في العالم من ناحية عدد الجرعات، لتسليم مئة مليون جرعة.

وستباع اللقاحات بسعر لا يتعدى ثلاثة دولارات للجرعة الواحدة، مع إمكانية الحصول على جرعات أكثر.



وكانت أستراليا وأمريكا اللاتينية طالبت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة عبر الفيديو ، بتمكين جميع البلدان من الحصول على اللقاحات ضد وباء كوفيد-19 عند إنتاجها في المستقبل، فيما حجزت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بالفعل أكثر من نصف الجرعات المخطط إنتاجها في المرحلة الأولى.

وأعلنت كندا الجمعة عن اتفاق مع المجموعة السويدية-البريطانية استرازينيكا لشراء نحو 20 مليون جرعة من اللقاح المحتمل ضد كوفيد-19.