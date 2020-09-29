"مواجهة كليفلاند".. 8 أسئلة هامة قبل مناظرة ترامب وبايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتلقى الولايات المتحدة تأكيدًا رسميا على انطلاق موسم الانتخابات، ليل الثلاثاء، عندما يتواجه الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، في المناظرة الرئاسية الأولى.



والمناظرة، التي تعقد في ولاية أوهايو، هي الأولى من 3 لقاءات وجها لوجه قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.



وقال كل من بايدن وترامب إنهما يتطلعان إلى المناظرة، ومن المقرر أن يشاهد المشاهدون ساعة ونصف من النقاش الساخن بين المرشح الديمقراطي والرئيس الجمهوري.



متى تبدأ المناظرة؟

ستبدأ في الساعة 9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:00 صباحا تغ)، وستستمر حتى الساعة 10:30 (2:30 صباحا تغ).





أين تعقد؟

في جامعة "كيس ويسترن ريزيرف" ومركز كليفلاند كلينيك للدراسات الطبية في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو.

كانت ولاية أوهايو ولاية متأرجحة على مدار العقدين الماضيين، لكن ترامب فاز هناك بفارق ثماني نقاط في انتخابات عام 2016.

وينظر إلى الولاية على أنها تتجه نحو أن تصبح جمهورية على نحو أكثر قوة، بسبب سكانها الأشد بياضًا والمسنين مقارنة ببقية الولايات المتحدة.



من يديرها؟



كريس والاس، مضيف قناة فوكس نيوز، هو الرجل المسؤول. ومن المعروف أن قناة "فوكس نيوز" كانت تنحاز في تغطيتها لترامب على مدى السنوات الأربع الماضية، لكن يُنظر إلى والاس على أنه صحفي مستقل ومستقيم نسبيًا.

حظي والاس بالثناء بعد مقابلة مع ترامب في يوليو/تموز، عندما تحدى ترامب بشأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وتعمق بشكل لا يُنسى في ادعاء ترامب بأنه اجتاز اختبارًا إدراكيًا. إنه ليس المفضل لدى ترامب، الذي قال الخميس بلا أدلة أن والاس "يسيطر عليه اليسار الراديكالي".



ما هو شكل المناظرة؟



ستتألف المناظرة من 6 أجزاء مدة كل منها 15 دقيقة. وستستمر لمدة 90 دقيقة، مع عدم وجود فواصل للإعلانات التجارية.

ولن تكون هناك بيانات افتتاحية، والسؤال الأول سيكون لترامب.

وقال والاس إنه يأمل في ترك النقاش يتدفق. لا يُتوقع منه التحقق من صحة ما يقوله أي من المرشحين، لأنها مهمة ضخمة تستغرق وقتًا طويلاً، لكنه أشار إلى أنه سيسعى جاهداً ليكون "غير مرئي قدر الإمكان".



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ماذا عن احتياطات فيروس كورونا؟

ستكون المنصات متباعدة أكثر من المعتاد، ولن يتصافح بايدن وترامب قبل أو بعد المناظرة.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، من المتوقع أن يحضر من 60 إلى 70 شخصًا، وهو أقل بكثير من العدد المعتاد في المناظرات الرئاسية.



ما هي أهم القضايا المطروحة للنقاش؟



كان والاس مسؤولاً عن اختيار القضايا الستة، وقد أعلنت عنها لجنة المناظرات الرئاسية الأسبوع الماضي، وهي سجلات ترامب وبايدن، المحكمة العليا، كوفيد -19، الاقتصاد، العرق والعنف في الولايات، ونزاهة الانتخابات.





كيف تأهب المرشحان؟

يقال إن بايدن أمضى أيامًا في التحضير، وأجرى مناقشات صورية مع بوب باور، مستشار الحملة والمستشار العام السابق للبيت الأبيض، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز"، ويبدو أن باور قد تبنى أسلوب ترامب الاستفزازي في جلسات التدريب.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن ترامب استخدم البطاقات الاستذكار، ومقاطع الفيديو للتحضير وتجنب التدريبات التقليدية.



وقال ترامب، الأحد، إن رودي جولياني وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي كانا يساعدانه في الاستعداد.

ووفقًا لشبكة شبكة "سي بي إس"، درس مساعدو ترامب عادات بايدن في النقاش وجهزوا "ترسانة" من المواد ليستخدمها ترامب.

كيف يمكن مشاهدتها؟

جميع الشبكات الأمريكية الكبرى ومعظم القنوات الإخبارية تبث المناظرة، لذلك فإن الأمريكيين لديهم وفرة في الاختيار.

ومن بين القنوات التي ستنقل البث المباشر "إيه بي سي نيوز"، و"سي بي إس"، و"سي إن إن"، و"فوكس نيوز" و"إم إس إن بي سي نيوز"، و"إن بي سي"، و"سي-سبان"، وستوفر معظم هذه الشبكات أيضًا تغطية حية عبر الإنترنت.



خارج الولايات المتحدة، يمكن للمشاهدين مشاهدة المناظرة على قناة "سي سبان"، وهي قناة غير ربحية تغطي الحزبين تبث الإجراءات الحكومية على التلفزيون.

وستقوم القناة ببث تغطية على موقعها على الإنترنت وقناتها على اليوتيوب.

