عمدة نيويورك ينجو من "سكوتر".. كيف تصرف مع المتسبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجا عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، اليوم الإثنين، من حادث تصادم مع سكوتر (دراجة كهربائية)، جنوب مانهاتن.
ووفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، كان دي بلاسيو يسير عند تقاطع شارعي "بيرل" و"ووتر" حين اصطدم رجل على متن دراجة بخارية كهربائية بذراعه،
وقائد الدراجة الذي كان يصطحب طفلته البالغة من العمر 7 سنوات، لم يكن يرتدي خوذة، ما أسفر عن إصابتهما بجروح طفيفة.
في هذه الأثناء، هرع العمدة للتأكد من أن الرجل وابنته بخير وأعطاهما مناديل ورقية لتنظيف نزيف الخدوش الطفيفة.
وعلى إثر هذا الحادث، حث المتحدث الإعلامي باسم العمدة، بيل نيدهارت سكان نيويورك، على اتخاذ احتياطات السلامة في شوارع المدينة.
وقال نيدهارت إن مجلس المدينة يشجع الجميع على الالتزام بإشارات المرور وارتداء الخوذة.
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