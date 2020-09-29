نتنياهو لا يستبعد ضربة استباقية لإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لفعل كل شيء من أجل حمايتها بما فيها توجيه ضربة استباقية لإيران.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" إن أقوال نتنياهو جاءت خلال حفل تأبين الجنود الإسرائيليين الذي قتلوا في حرب 1973.



وقال نتنياهو: "الضربة الاستباقية هي أمر يصعب القيام به. أعلم أنه إذا أرادت إيران التمركز في الشمال (سوريا ولبنان) ، فنحن مستعدون لمقاتلتهم. هذا درس مباشر من حرب يوم الغفران".

وأضاف: "سنفعل كل شيء من أجل حماية دولة إسرائيل، ولا نستبعد توجيه ضربة استباقية"، مشيرا إلى أن "ميزان القوة" لصالح بلاده.

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ويوم الغفران أو"كيبور" الذي بدأ أمس الأول الأحد وانتهى في اليوم التالي، هو الأقدس في الديانة اليهودية.

وفي هذا اليوم، تخلو الشوارع في إسرائيل وتتحول المدن إلى ما يشبه أماكن الأشباح، حيث تتوقف حركة الأفراد والمواصلات والسيارات ما عدا دوريات الشرطة.

ومنذ عام 1973 بات يوم الغفران يرتبط في الأذهان بحرب أكتوبر/تشرين الأول، حينما باغت الجيشان المصري والسوري القوات الإسرائيلية، وعبرت خلالها القوات المصرية قناة السويس وحطمت خط بارليف، وحققت نصرا عسكريا على تل أبيب.