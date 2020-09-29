"شكرا أمن الدولة".. احتفاء سعودي بالضربات المتلاحقة للإرهابيين

أشاد مغردون سعوديون بكفاءة الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها أمن الدولة، معربين عن تقديرهم لجهودها في حماية البلاد من شر الإرهاب وداعميه.

وعبر المغردون ومن بينهم دعاة وكتاب وبرلمانيون عن شكرهم لجهاز أمن الدولة عقب الإعلان عن الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران.

وتصدر هاشتاق #شكرا_أمن_الدولة ترند الأعلى تغريدا في السعودية احتفاءً بالانتصار الأمني الجديد في حرب المملكة ضد الإرهاب.

فخر واعتزاز

وغرد بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، معربا عن فخره بجهود رجال الأمن في المملكة.

وقال في هذا الصدد :"حفظ الله بلادي.. ومن على هذه الأرض واحفظ اللهم رجال أمننا ودفاعنا".

وأضاف: "نحن فخورون بقوتنا، ودرع أمننا ولن ينال منّا زمرة الواهمين المرجفين".





الداعية السعودي د. عائض القرني كان من أبرز المتفاعلين مع الهاشتاق، حيث غرد قائلا :"شكراً رجال أمننا البواسل، وشكراً لرئاسة أمن الدولة ولرجالها الأبطال الذين يُحقّقون الإنجاز بعد الإنجاز في أمن وطننا الغالي وعلى رأسهم الفريق عبدالعزيز الهويريني (رئيس أمن الدولة)".

وأردف: "بيّض الله وجوههم، وأجزل ثوابهم، وحفظ بلادنا من كيد الكائدين، ومكر الماكرين".

بدوره، أشاد الكاتب وعضو مجلس الشورى د. فهد بن جمعة بجهود أمن الدولة، وغرد قائلا: "اللهم انصرنا على أعداء هذا الوطن والخونة والفاسدين.. شكرا لرئاسة أمن الدولة على ما تقوم به من جهود عظيمة لحماية أمننا".

ضربات استباقية

في السياق نفسه، نوه الصحفي محمد السهلي بالضربات الأمنية الاستباقية لجهاز أمن الدولة.

وقال السهلي على تويتر: "تعودنا من جهاز أمن الدولة إحباط مخططات الإرهابيين قبل التنفيذ بوقت عكس ما نراه في كثير من الدول التي يأتي الإحباط بعد تنفيذ المخططات فشكراً لرجالنا البواسل #شكرا_أمن_الدولة".

بدوره، قال الإعلامي سالم آل سحمان: "رئاسة أمن الدولة تعلن عن الإطاحة بخلية إرهابية، تَلقّى عناصرُها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران.. حفظ الله ولاة أمرنا شكرا رجال أمن الدولة".





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في السياق نفسه، قال المغرد شعيب صالح المظيبري: "أثبت رجال أمن الدولة كالعادة كفاءتهم في مواجهة الإرهاب بكل هدوء وإتقان.. فلا نملك لكم أيها الأبطال إلا الدعاء.. بأن يجازيكم الله خير الجزاء #شكرا_أمن_الدولة".

ثقة مطلقة

وأعرب مغردون عن ثقتهم بقدرات رجال الأمن لمواجهة الخونة وأعداء الوطن.

وفي هذا الصدد، غرد بدر بن عمر العبداللطيف قائلا: "الحمدلله الذي أتم علينا نعمته بأمن بلادنا وحرسها بأبنائها والشوكة في عين أعدائها تحت ظل من وضعوا أمن الوطن أولاً".

وتابع: "نعرف أنهم لن يتوقفوا عن استهداف بلادنا ونثق بقدرة رجالنا على حماية كل شبرٍ من أرضها.. اللهم أدم علينا نعمتك وسدد خطى حماة الوطن".

في السياق ذاته، قال فهيد النماصي: "كلنا نعرف أن بلادنا مستهدفة من ثلة خونة ومرتزقة ولن يتوقفوا عن استهداف بلادنا ونثق بقدرة الله ثم بقيادتنا ورجالنا على حماية كل شبرٍ من أرض المملكة".

وتابع: "اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان وسدد خطى حماة الوطن".

بدوره، وجه عبدالكريم أحمد الوديعة: "تحية وتقدير لجهاز أمن الدولة ومنسوبيها ورجالها وأبطالها الذين يجتثون كل خائن لوطنه وكل متآمر على بلده ولكل متعاون مع أعداء مملكتنا الغالية وقيادتها الراشدة".

وأضاف: "ونحن كمواطنين أيضا نقف مع جهاز أمن الدولة فهي مسؤولية الجميع ومسؤولية كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة".





وفي خطوة مهمة على طريق الحرب على الإرهاب، صدر في 20 يوليو/تموز 2017 أمر ملكي في السعودية بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة.

ونجح الجهاز في التركيز على مكافحة الإرهاب أمنيًا واستخباراتيًا، ومراقبة تمويله ماليًا، كما سهل للرئاسة التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجياً.

وعلى مدار الفترة الماضية، نجحت قوات الأمن السعودية في إحباط العديد من العمليات الإرهابية، وقتل وتوقيف الإرهابيين المهاجمين وإفشال مخططاتهم.

أحدث تلك العمليات ما أعلنه أمن الدولة في السعودية، مساء الإثنين، عن الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران.

وبين أنه تم القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة.

وكشف عن "ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين".