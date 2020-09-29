بريطانيا تدعم جهود كوريا الجنوبية لتحسين العلاقات مع جارتها الشمالية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين اليوم الثلاثاء وعبر عن دعمه لجهود كوريا الجنوبية الرامية إلى تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.



قال راب على تويتر "أكدت اليوم في المنطقة منزوعة السلاح التأكيد على دعم بريطانيا لجهود كوريا الجنوبية لتحسين العلاقات مع الشمال وعزمنا على دفع جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية صوب نزع السلاح النووي".

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